الراشيدية : المحكمة توقف جميع أنشطة عصبة درعك تافيلالة للكرة القدم

هبة بريس – الرشيدية

علمت “هبة بريس ” بأن المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية أمرت “بإيقاف جميع أنشطة المكتب المديري للعصبة الجهوية الجهوية لكرة القدم لجهة درعة تافيلالت برئاسة حسن مطوس”، الى حين البت في الطعن الذي تقدم به “إسماعيل بلحسان” لدى كتابة الضبط في ذات المحكمة في شأن نتائج الجمع العام الانتخابي للعصبة .

وفي اتصال هاتفي مع “إسماعيل بلحسان” وكيل لائحة الكفاءات، التي تنافست على رئاسة عصبة جهة درعة تافيلالت لكرة القدم، أكد أنه فعلا تقدم بطعن أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم 16 مارس 2021 في شأن نتائج انتخاب المكتب المديري للعصبة الجهوية الجهوية لكرة القدم لجهة درعة تافيلالت يوم 4 دجنبر 2020، والذي جاء فيه بأن لائحة الوفاق التي أعلن فوز وكيلها “الحسن موطوس” برئاسة الصعبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم، تضمنت “إشهاد” موقع من طرف رئيس فريق اتحاد الريش، “يُقر فيه أن إحدى عضوات لائحة الوفاق لها سنتين في التسيير، بينما تمتلك سنة واحدة، وهو ما يجعلها غير مؤهلة للترشح ضمن اللائحة لعدم استيفاء شرط السنتين” المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم لجهة درعة تافيلالت.

واضاف “بلحسان” في نفس الاتصال الهاتفي بأنه سبق له ان تقدم بنفس الطعن أمام اللجنة الانتخابية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي بموجبه أصدرت لجنة الأخلاقيات بالجامعة قرارها بتوقيف رئيس فريق اتحاد الريش “عمر عماري”، لمدة 3 سنوات نافذة، عن ممارسة أي نشاط كروي، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، لتحريره إشهادا يتضمن معطيات غير صحيحة”، مع تزكية “حسن موطوس” رئيسا للعصبة .

واعتبر “بلحسان” قرار لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غير منصف للائحة الكفاءات التي تنافست على رئاسة العصبة، متسائلا كيف يمكن تزكية لائحة لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم لجهة درعة تافيلالت و صدر في شأنها قرار بالتوقيف وغرامة مالية، مضيفا أن “كل ما بني على باطل فهو باطل” .

وكان “موطوس” قد صرح في حوار مع “هبة بريس” على على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الإقليمي لورزازات يوم الأحد 04 أبريل الجاري مع ممثلي الجمعيات والاندية الرياضية بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، أنه بعد الإجراءات التي أقيمت على مستوى اللجنة الانتخابية على مستوى الجامعة، تم اصدار الحكم الابتدائي في الملف ليرفع الملف للجنة الاستئناف بالجامعة والتي أصدرت قرارها الأخير بتزكية الرئيس والمكتب المنتخب للعصبة في 04 دجنبر 2020.

وأضاف في ذات الحوار أنه مباشرة بعد التوصل بقرار التزكية من طرف لجنة الاستئناف في الجامعة تم الشروع في هيكلة العصبة من خلال تشكيل اللجن الجهوية، وتم إعداد مقر للعصبة بالرشيدية، على ان يتم في الأيام القليلة المقبلة تشكيل ادارة تقنية ومديرية جهوية للتحكيم، وخلق موظفين رسميين للاشتغال في العصبة، مع الإعلان عن تواريخ انطلاق جميع البطولات في الجهة (القسم الممتاز- القسم الشرفي الأول والثاني- البطولة النسوية – وبطولة كرة القدم داخل القاعة ) بعد انتهاء اللجان الجهوية من إعداد مقترحاتهم التي سيتم رفعها الى مكتب العصبة من اجل المصادقة عليها .

وعلاقة بقرار المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية الذي أمرت “بإيقاف جميع أنشطة المكتب المديري للعصبة الجهوية الجهوية لكرة القدم لجهة درعة تافيلالت برئاسة حسن موطوس”، أكد موطوس في اتصال هاتفي مع الجريدة بأنه “سيتم الطعن في هذا القرار الغير النهائي وفق الاجراءات القانونية المعمول بها”، وأضاف بأن “العصبة ستستمر في الاشتغال على برنامج عملها المسطر سابقا وذلك بناء على تزكية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمكتب المديري لعصبة كرة القدم لجهة درعة تافيلالت” .

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