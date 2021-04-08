جتماع عبر تقنية المناظرة المرئية بين السيد بوريطة ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

فرنسا تدعم الجهود الجادة التي يبذلها المغرب كداعم للسلام

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان إيف لودريان، حول عدد من القضايا الثنائية و ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الرباط وباريس، مؤكدين إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، من خلال الحوار الدائم بين القائدين.

وأشاد السيد لودريان بالتدبير النموذجي للمغرب لوباء كوفيد-19، مجددا دعم فرنسا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما جددت فرنسا دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب كداعم للسلام والاستقرار وكقطب للتنمية والنمو.

وجدد السيدان بوريطة ولودريان التأكيد على ارادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات المتعددة الأطراف والدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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تعليق واحد

  1. وتستمر لغة الخشب.بعد انسحابكم من شمال افريقيا تكتم مشاكل حدودية عدة وليستلكم الجراة ان تظعوا النقاط على الحروف. المغاربة يصدقونكم حين تعترفون بمغرية الصحراء وتفتحون قنصلية باقاليمنا الجنوبية٠

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