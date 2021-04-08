نزهة مجدي: تجربة اعتقالي صعبة ومهينة

هبة بريس ـ الرباط

كشفت نزهة مجدي أستاذة التعاقد التي اعتقلت أول أمس الثلاثاء 6 أبريل الجاري، علي خلفية الإنزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه تم الإفراج عنها مساء اليوم الخميس 8 أبريل الجاري، بعد اعتقالها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة”.

وأوضحت مجدي، في تدوينة لها نشرتها علي صفحتها الرسمية” فايسبوك”، أن المحكمة قررت الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح، شاكرة كل المحاميات والمحامين الذين ازروها وحضروا أولى جلسات محاكمتها”.

ومضت قائلة: “الحمد لله لقد تم إطلاق سراحي في تجربة صعبة جداً ومهينة، لكن بفضل الله وبفضل إطارنا الصامد سنتجاوزها، لأنها فقط بداية الرحلة لنتبث لهم اننا لن نتنازل عن حقنا الدستوري في الادماج في الوظيفة العمومية”.

وأشارت إلى أنها بمعية الأستاذات سيبقين صامدات قويات لن تركعن

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