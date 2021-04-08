النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة لوطا

هبة بريس ـ الرباط

قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث حيال تدوينة فيسبوكية يرخص فيها رئيس جماعة “لوطا” لساكنة الجماعة بالتنقل الليلي ضدا على قرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي فوق 20.00 ليلا طيلة شهر رمضان

وأفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحمد البنوضي، أنه تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت فتح بحث عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”، مضيفا “وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.

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