عزواي تسائل العثماني على خلفية قرار الإغلاق
الصورة من الارشيف

عزواي تسائل العثماني على خلفية قرار الإغلاق

منذ 23 ساعة
1
هبة بريس ـ الرباط

وجّهت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، سؤولاً كتابياً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يتعلّق بدعم الفئات المتضرّرة. بعد القرار الذي أعلنته الحكومة، والقاضي بحظر التنقّل اللّيلي على الصعيد الوطني،

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن السؤال الكتابي، إن قرار الإغلاق اللّيلي له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على فئات عريضة من المجتمع المغربي.

وتابعت متسائلة مع العثماني عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل دعم ومواكبة الفئات التي ستتضرر من القرار.

وكانت الحكومة قد قررت حظر التنقل الليلي، طيلة شهر رمضان، على الصعيد الوطني، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وأشارت الحكومة في بلاغ لها، القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، المؤكدة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالات جديدة بالمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهنيو النقل السياحي يدعون إلى مراجعة بنود قرار وزاري

مهنيو النقل السياحي يدعون إلى مراجعة بنود قرار وزاري

منذ 25 دقيقة
Photo of زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت وافقة والشركة خارج التغطية”

زبناء “أرونج”متذمرين.. “الانترنت وافقة والشركة خارج التغطية”

منذ 52 دقيقة
Photo of فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات لسنة 2021

فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات لسنة 2021

منذ ساعتين
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم الجمعة وغدا السبت

منذ 3 ساعات
Photo of أكادير : عشوائية تقطيع السفن المتهالكة بالميناء يخالف الاتفاقية الدولية “بازل”

أكادير : عشوائية تقطيع السفن المتهالكة بالميناء يخالف الاتفاقية…

منذ 4 ساعات
Photo of وجدة .. سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون من التسعيرة إلى 10 دراهم

وجدة .. سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون من التسعيرة إلى…

منذ 4 ساعات
Photo of إلى غاية 21 ماي .. المغرب يستمر في تعليق رحلاته مع 17 دولة

إلى غاية 21 ماي .. المغرب يستمر في تعليق…

منذ 6 ساعات
Photo of الحنودي: لم أحرض على خرق القانون و”تدوينتي” كانت هزلية

الحنودي: لم أحرض على خرق القانون و”تدوينتي” كانت هزلية

منذ 7 ساعات
Photo of بسبب غياب الأطباء بجرسيف.. حامل تفقد جنينها في طريقها لمستشفى وجدة

بسبب غياب الأطباء بجرسيف.. حامل تفقد جنينها في طريقها…

منذ 7 ساعات
Photo of وزارة الصحة : المغرب يتلقى الحصة الأولى من لقاحات كورونا بموجب آلية “كوفاكس”

وزارة الصحة : المغرب يتلقى الحصة الأولى من لقاحات…

منذ 18 ساعة

تعليق واحد

  1. تحية النائبة المحترمة عن هذا السؤال انني كمواطن بسيط اشثغل كبائع متجول اعلن انني اصبحت شبه متشرد بسبب هذا الاغلاق العشوائي وانني احمل المسؤلية الى رئيس الحكومة ولن اسمحه الى يوم الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق