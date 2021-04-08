عزواي تسائل العثماني على خلفية قرار الإغلاق

هبة بريس ـ الرباط

وجّهت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، سؤولاً كتابياً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يتعلّق بدعم الفئات المتضرّرة. بعد القرار الذي أعلنته الحكومة، والقاضي بحظر التنقّل اللّيلي على الصعيد الوطني،

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن السؤال الكتابي، إن قرار الإغلاق اللّيلي له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على فئات عريضة من المجتمع المغربي.

وتابعت متسائلة مع العثماني عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل دعم ومواكبة الفئات التي ستتضرر من القرار.

وكانت الحكومة قد قررت حظر التنقل الليلي، طيلة شهر رمضان، على الصعيد الوطني، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

وأشارت الحكومة في بلاغ لها، القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، المؤكدة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالات جديدة بالمغرب.

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