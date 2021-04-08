المكي الحنودي

الحنودي :”جماعة لوطا لكم جميعا …حللتم أهلا ونزلتم سهلا“

منذ 3 أيام
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هبة بريس - الرباط

عاد رئيس جماعة لوطا نواحي الحسيمة لإثارة الجدل من جديد عبر تدوينة فايسبوكية ، رحب من خلالها بجميع المغاربة من أجل قضاء شهر رمضان بتراب الجماعة وذلك عقب التدوينة التي نشرها يوم أمس مؤكداً من خلالها السماح للمواطنين بالخروج ليلاً وإرتياد المقاهي إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً، وهي التدوينة التي لاقت تفاعلاً كبيرا من طرف المغاربة.

المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا المثير للجدل، قال في تدوينته الجديدة :”جماعة لوطا لكم جميعا أيها المغاربة الأعزاء في كل شبر من الوطن الغالي ، نرحب بالجميع ، حللتم أهلا ونزلتم سهلا . كل المحبة والتقدير “.

وتأتي هاته التدوينة، بعدما عبر مجموعة من المواطنين عن رغبتهم في قضاء شهر رمضان بالجماعة المذكورة بعد قرار رئيسها الترخيص بالتجول الليلي بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي، من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية، متحديا قرار الحكومة ومهددا إياها بمقاضاتها بالمحكمة الإدارية المختصة.

وجاء في تدوينة الحنودي ليوم أمس :” سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية . وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة“ .

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تعليق واحد

  1. نعم هو على حق لأنه يمثل جماعته وبالنسبة له كرئيس له الصلاحية بتشريع كل ماهو في مصلحة حدوده الترابي

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