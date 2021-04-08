الحكومة تصادق على ختم الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم 2.21.218 بختم الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يهدف إلى ختم الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بِموجب المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 26 فبراير 2021 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور، بعد تمام موافقة مجلسي البرلمان على جميع مشاريع النصوص التي تضمنها جدول أعمالها.

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