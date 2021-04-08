الرئيس المكسيكي

رئيس المكسيك: سأتلقى لقاح “أسترازينيكا” لأن مخاطره ضئيلة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس أنه سيتلقى لقاح “أوكسفورد – أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

وقال لوبيز أوبرادور البالغ 67 عاما، إن مخاطر اللقاح ضئيلة مقارنة بفوائده، بعد تحذيرات من قبل المنظمين الصحيين الدوليين من احتمال حدوث جلطات دموية.

وكانت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أعلنت الأسبوع الفائت عن رصدها 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أنها لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي.

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