فرنسا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس، أن 10 ملايين فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد كوفيد -19.

وانطلقت حملة اللقاحات الفرنسية في نهاية شهر ديسمبر وكانت بطيئة في البداية، بسبب مشاكل الإمداد والتأخير في تسليم بعض اللقاحات، والتي أضيفت إليها مخاوف بشأن لقاح AstraZeneca، الذي تعتمد فرنسا عليه بالدرجة في حملتها الوطنية للتطعيم.

ويبلغ عدد سكان فرنسا حوالي 67 مليون نسمة وفق احصائيات البنك الدولي في العام 2019، وقد أصيب لغاية اليوم 4,841,308 فرنسي بفيروس كورونا بحسب موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، كما سجلت البلاد 97,722 حالة وفاة جراء كوفيد-19.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0