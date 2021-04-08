وحيد خاليلوزيتش ل”المنتقدين”: أنا لا أحبكم وحجي خط أحمر
ادريس دحني - هبة بريس
تفاعل وحيد خليلوزيتش مع الانتقادات التي وجهت له ولطاقمه التقني بعد المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في المبارتين الأخيرتين .
وقال وحيد لمنتقديه :” أنا لا احبكم كذلك , ولست في المغرب من أجل أن اعجب الجميع … عندي مشروع رياضي أشتعل عليه مع طاقمي , والأموال أخر اهتمامتي …”
وأضاف : ” تعرض طاقمي المساعد للانتقاد , وهذا غير مقبول , كما أني أستغرب من مهاجمة مصطفى حجي , هو لاعب سابق حائز على الكرة الذهبية الافريقية , ومساعد جيد , يجب أن يفتخر المغاربة به … لن اقبل انتقاده وسيظل مساعدي ما دمت في على رأس المنتخب الوطني المغربي …”
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3 تعليقات
فرنسي يدافع على فرنسي ؟ وكلاهما لن يفيدا في شيء والزمن قصير بيننا..!؟
بكل صراحة في رايي انت لا تليق حتى بواب. اتساءل هل انت فعلا مدربا ام بهلوانيا٠
حجي كان لاعب كرة قدم ممتاز لكن كتقني لم ينجح في المهمة و هناك أفضل منه مائة مرة و خليلو لا يهمنا رأيه في حجي و ليس له الحق في إهانة الجماهير المغربية حيث أبدت رأيها في أداء المنتخب المغربي و ليعلم أنه يعمل عندنا بأجر شهري خيالي و إن لم يرق له انتقادنا
فليرحل غير مشكور.