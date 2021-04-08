وحيد خاليلوزيتش ل”المنتقدين”: أنا لا أحبكم وحجي خط أحمر

ادريس دحني - هبة بريس

تفاعل وحيد خليلوزيتش مع الانتقادات التي وجهت له ولطاقمه التقني بعد المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في المبارتين الأخيرتين .

وقال وحيد لمنتقديه :” أنا لا احبكم كذلك , ولست في المغرب من أجل أن اعجب الجميع … عندي مشروع رياضي أشتعل عليه مع طاقمي , والأموال أخر اهتمامتي …”

وأضاف : ” تعرض طاقمي المساعد للانتقاد , وهذا غير مقبول , كما أني أستغرب من مهاجمة مصطفى حجي , هو لاعب سابق حائز على الكرة الذهبية الافريقية , ومساعد جيد , يجب أن يفتخر المغاربة به … لن اقبل انتقاده وسيظل مساعدي ما دمت في على رأس المنتخب الوطني المغربي …”

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