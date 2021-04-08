عبير العابد عن المجال الفني :”عديم المصداقية و النزاهة و تقسم فيه الكعكة حسب المصالح “

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية عبير العابد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعربت) عن استيائها الشديد مما يحصل حاليا في المجال الفني .

و كشفت الفنانة السالفة الذكر أن المجال الفني اضحى سببا للعدد من المشاكل النفسية التي بات يعاني منها الفنان المغربي، واصفة إياه بعديم المصداقية و النزاهة.

و نشرت عبير تدوينة مطولة جاءت كالتالي: “مجال الفن عبارة عن مجال مفقود فيه الأمل، مجال خالي من المصداقية والنزاهة، مجال من المفروض أن يكون ترفيهي لكن للأسف نحن عرفنا الاكتئاب وجميع الأمراض منذ أن أصبحنا جزءا من هذا المجال في المغرب تحديدا”.

و أضافت :” هذاك لي غيقولي الاجتهاد والعمل غنقولو راك ما عارف والو على هاد المجال، شكرا لأنكم تحطمون كل موهوب وتقسمون الكعكة حسب المصالح..نحن دائما نقول الحقيقة الصادمة، ولهذا نحن في خانة الاستثناء”.

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