عبير العابد

عبير العابد عن المجال الفني :”عديم المصداقية و النزاهة و تقسم فيه الكعكة حسب المصالح “

منذ ساعتين
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية عبير العابد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعربت) عن استيائها الشديد مما يحصل حاليا في المجال الفني .

و كشفت الفنانة السالفة الذكر أن المجال الفني اضحى سببا للعدد من المشاكل النفسية التي بات يعاني منها الفنان المغربي، واصفة إياه بعديم المصداقية و النزاهة.

و نشرت عبير تدوينة مطولة جاءت كالتالي: “مجال الفن عبارة عن مجال مفقود فيه الأمل، مجال خالي من المصداقية والنزاهة، مجال من المفروض أن يكون ترفيهي لكن للأسف نحن عرفنا الاكتئاب وجميع الأمراض منذ أن أصبحنا جزءا من هذا المجال في المغرب تحديدا”.

و أضافت :” هذاك لي غيقولي الاجتهاد والعمل غنقولو راك ما عارف والو على هاد المجال، شكرا لأنكم تحطمون كل موهوب وتقسمون الكعكة حسب المصالح..نحن دائما نقول الحقيقة الصادمة، ولهذا نحن في خانة الاستثناء”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد المجرد

تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد…

منذ 19 ساعة
Photo of انغام لأصالة :”برغم كل اللي حصل فأنا أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

انغام لأصالة :”برغم كل اللي حصل فأنا أقبل اعتذارك…

منذ يومين
Photo of مصممون مغاربة يطلقون تشكيلاتهم الخاصة برمضان 2021

مصممون مغاربة يطلقون تشكيلاتهم الخاصة برمضان 2021

منذ يومين
Photo of أصالة تنهي الخلاف وتعتذر لأنغام امام العلن

أصالة تنهي الخلاف وتعتذر لأنغام امام العلن

منذ يومين
Photo of مراد بوريقي يطرح جديده الفني “حاير”

مراد بوريقي يطرح جديده الفني “حاير”

منذ يومين
Photo of بإبداع .. أسماء المنور تغني تتر مسلسل “بنات العساس”

بإبداع .. أسماء المنور تغني تتر مسلسل “بنات العساس”

منذ يومين
Photo of سكينة درابيل في حالة حرجة بسبب وعكة صحية مفاجئة

سكينة درابيل في حالة حرجة بسبب وعكة صحية مفاجئة

منذ يومين
Photo of وفاة الممثل البريطاني بول ريتر نجم “هاري بوتر” بعد معاناة مع المرض

وفاة الممثل البريطاني بول ريتر نجم “هاري بوتر” بعد…

منذ يومين
Photo of الدوزي : ” الحمداوية أعطت لفن العيطة طابعا خاصا لمس قلوب المغاربة “

الدوزي : ” الحمداوية أعطت لفن العيطة طابعا خاصا…

منذ 3 أيام
Photo of سعد المجرد يعايد الوالي بذكرى ميلاده

سعد المجرد يعايد الوالي بذكرى ميلاده

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق