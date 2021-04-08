تغيير مواعيد الدراسة بالمؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، تغيير أوقات الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية، انسجاما مع حلول شهر رمضان وتغيير الساعة القانونية للمملكة.

وحسب مذكرة وزارية موجهة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فسيتم تأخير مواعيد دخول مؤسسات السلك الابتدائي، بنصف ساعة، فيما سيتم تقديم مواعيد المغادرة بالمدة الزمنية نفسها.

كما سيخفض عدد الحصص أيضا لينسجم مع التغيير الزمني الخاص بالشهر الكريم.

وأشارت المذكرة الوزارية أيضا إلى أنه يمكن تكييف هذه الحصص مع خصوصيات الدراسة بالوسط القروي.

وفيما يتعلق بالسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، أشارت الوزارة إلى أن الالتحاق بالمؤسسات التعليمية سيكون ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وأربعون دقيقة يوميا، باستناء يوم الجمعة الذي سيشهد تقديما في موعد الالتحاق بعشر دقائق.

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