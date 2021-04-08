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الCNSS: تمديد آجال التصريح بأجراء السياحة والمطاعم للاستفادة من دعم كورونا

2021-04-08 / 3:07 مساءً
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هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تقرر تمديد أجل التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل للاستفادة من التعويض الجزافي ابتداء من 13 أبريل 2021 بالنسبة لقطاعي السياحة و المطاعم.

وذكر الصندوق، في بلاغ له اليوم الخميس، أنه “بطلب من مهنيي قطاعي السياحة و المطاعم، تقرر تأجيل، من 7 أبريل إلى منتصف ليلة 8 أبريل 2021، الأجل الاستثنائي للتصريح بالعاملين لديهم المتوقفين مؤقتا عن العمل للاستفادة من التعويض الجزافي، المتعلق بشهر مارس 2021 وما قبله، ابتداء من 13 أبريل 2021”

وبناء على ذلك، أكد المصدر ذاته، أنه على المشغلين الراغبين في استفادة العاملين لديهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات ملكية سامية، ابتداء من 13 أبريل، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma إلى غاية منتصف ليلة 8 أبريل 2021.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن التصريح بالعاملين، المتوقفين مؤقتا عن العمل من أجل الاستفادة من الدعم المالي بالنسبة لشهر مارس وما قبله، يمكن القيام به إلى غاية 3 مايو 2021، حيث سيتلقى العاملون المعنيون الذين تم التصريح بهم عبر البوابة سالفة الذكر بعد 8 أبريل، تعويضهم اعتبارا من 10 مايو 2021.

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تعليق واحد

  1. إذا كان تعويضمن شهر يناير إلى شهر مارس ستتم تأذيتهم إبتداء من 8 مايو هذا يعني أننا كعاملين في القطاع السياحي نعيش من فتات الأرض و خشاشها كيف يمكن لنا أخد رواتب متأخرة مدة 5 أشهر كيف للضعيف أن يعيش مدة 5 أشهر بدون شيء هذا عبث و دلالة على فشل الحكومة و فشل الضمان الإجتماعي كما أنه نصب و إحتيال على المواطن لن نسمح لكم لا دنيا و لا آخرة و ملتقانا عند العلي القاضي بيننا

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