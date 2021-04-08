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الCNSS: تمديد آجال التصريح بأجراء السياحة والمطاعم للاستفادة من دعم كورونا

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تقرر تمديد أجل التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل للاستفادة من التعويض الجزافي ابتداء من 13 أبريل 2021 بالنسبة لقطاعي السياحة و المطاعم.

وذكر الصندوق، في بلاغ له اليوم الخميس، أنه “بطلب من مهنيي قطاعي السياحة و المطاعم، تقرر تأجيل، من 7 أبريل إلى منتصف ليلة 8 أبريل 2021، الأجل الاستثنائي للتصريح بالعاملين لديهم المتوقفين مؤقتا عن العمل للاستفادة من التعويض الجزافي، المتعلق بشهر مارس 2021 وما قبله، ابتداء من 13 أبريل 2021”

وبناء على ذلك، أكد المصدر ذاته، أنه على المشغلين الراغبين في استفادة العاملين لديهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات ملكية سامية، ابتداء من 13 أبريل، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma إلى غاية منتصف ليلة 8 أبريل 2021.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن التصريح بالعاملين، المتوقفين مؤقتا عن العمل من أجل الاستفادة من الدعم المالي بالنسبة لشهر مارس وما قبله، يمكن القيام به إلى غاية 3 مايو 2021، حيث سيتلقى العاملون المعنيون الذين تم التصريح بهم عبر البوابة سالفة الذكر بعد 8 أبريل، تعويضهم اعتبارا من 10 مايو 2021.

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