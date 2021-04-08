الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية توقف رجلا دبر لمهاجمة مركز تلقيح ضد كورونا

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل للاشتباه بالتخطيط لجريمة “بنية إرهابية” بزعم تدبير إطلاق ما وصفته بـ “قنبلة ألعاب نارية” بمركز تطعيم ضد كورونا حسبما أفاد ممثلو الادعاء الخميس.

وقبض على الرجل البالغ 37 عاما، الذي لم يتم الكشف عن هويته تماشيا مع إرشادات الخصوصية الهولندية، في 18 مارس، وزعم أنه أراد مهاجمة مبنى البلدية السابق في ميناء دن هيلدر، شمال البلاد، على بعد 90 كيلومترا (55 ميلا) شمال أمستردام، والذي يتم استخدامه كمركز تطعيم.

وأكد ممثلو الادعاء أن المؤامرة المزعومة يتم التعامل معها على أنها “عمل إرهابي” لأنها “تهدف إلى بث الخوف الشديد بين السكان وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

وقال الادعاء في بيان اليوم الخميس إن المشتبه به “سعى إلى تخريب عملية حكومية حاسمة، وهي برنامج التطعيم المنسق على مستوى البلاد، بطريقة شديدة العنف… ويؤثر هذا أيضا على الصحة العامة: فكلما قل عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم، زاد عدد ضحايا الفيروس”.

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