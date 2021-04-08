التحقيق في ملابسات مقتل ” مراقب عام” بالرباط

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أمرت النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق معمق في ملابسات وفاة رجل أمن برتبة ” مراقب عام” لفظ أنفاسه بمستشفى الشيخ زايد، متأثرا بجروح في الرأس.

وكان الضحية مرشح لشغل منصب وال أمن، قبل أن يتم العثور عليه مصابا بجروح على مستوى الرأس بحي ” المحاريك” الشعبي بالرباط.

وكان الضحية، قد نقل في سرية تامة الى المستشفى لتلقي العلاجات، قبل أن يلفظ أنفاسه بعد إصابته البليغة.

ولازال البحث جار لمعرفة هل الضحية قد تعرض لاعتداء بالحي المذكور من طرف قطاع طرق، أم الامر يتعلق بتصفية حسابات .

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