بسبب ارتفاع الإصابات .. تونس تشدد إجراءات مكافحة “كورونا”

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات التونسية، مساء الأربعاء تشديد الإجراءات الرامية لمكافحة تفشّي كوفيد-19 في البلاد بعدما سجّلت أعداد المصابين بالفيروس في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركّزة مستوى “خطيراً”.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري بين 9 و30 أبريل تقرّر حظر التجمّعات الخاصة والعامة في سائر أنحاء البلاد، وتمديد فترة حظر التجوّل اللّيلي إلى عشر ساعات يومياً بدلأ من سبع، إذ سيسري حظر التجوّل من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلاً.

وقالت المتحدّثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحّة فوزي مهدي إنّ الإجراءات الجديدة “تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجّل ارتفاعاً كبيراً في العدوى بكورونا”.

وأضافت أنّ السلطات فرضت كذلك “إجبارية الحجر الصحّي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس” الذين سيتعيّن عليهم أيضاً إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوّهم من الفيروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

كما تشمل التدابير المشدّدة “منع كلّ التجمّعات والتظاهرات العامّة وغلق الأسواق الأسبوعية”.

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