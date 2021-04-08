أرباب المقاهي والمطاعم يعلقون إضرابهم الوطني

هبة بريس - الرباط

أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه والذي كان مرتقباً خوضه يوم غد الجمعة 09 أبريل إلى وقت لاحق، وذلك بعد عدة لقاءات عقدها المجلس الوطني للجمعية مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمديرية العامة للضرائب، والمالية المحلية بوزارة الداخلية.

وقال بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن تعليق الاجتماع يأتي بناءً على اللقاء الذي عقده المكتب الوطني يوم أمس الثلاثاء 06 أبريل 2021 مع وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي و الذي أكد فيه ممثلو الوزارة على العمل على ترتيب لقاء مشترك مع المكتب الوطني و المؤسسات المعنية بالقطاع .

واسترسل البلاغ أنه تم عقد لقاء أيضاً مع المديرية العامة للضرائب صباح يوم الأربعاء 07 أبريل 2021 ، و الذي أكد فيه المدير العام على تذليل الصعوبات التي تعترض المهنيين في كل الضرائب المتعلقة بالمديرية العامة للضرائب، كما تم عقد اجتماعا آخر مع المالية المحلية بوزارة الداخلية مساء يوم الأربعاء 07 أبريل 2021 والذي أكد فيه ممثلو المديرية العامة للمالية المحلية على حل المشاكل العالقة المرتبطة بالرسوم و الجبايات المحلية.

وعبر بلاغ الجمعية عن اعتزازه بالاستجابة الكبيرة لكافة المهنيين المغاربة لقرار الإضراب الذي دعت إليه الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، مع تثمينه للتعبئة التي قام بها أعضاء المكاتب الجهوية و الإقليميةو المحلية لإنجاح هاته المحطة النضالية.

كما أكد رفضه التام لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا ، و يحملها كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع المهنيين المغاربة و الأجراء و في كل تدهور و احتقان اجتماعي ستعرفه بلادنا مستقبلا .

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