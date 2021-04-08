نظام العسكر يمثل “التضامن” مع المحتجزين المغاربة وشعبه يتدافع على الزيت والحليب
يستمر نظام العسكر الجزائري، في دعم أطروحة “قطاع الطرق” و”المرتزقة” واستغلال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف من قبل “الزعماء الانفصاليين” لتسول المساعدات المادية والعينية من قبل المنظمات الدولية وتحقيق أطماعهم المتمثلة في السيطرة على الأراضي المغربية.
آخر أفلام النظام الجزائري الذي يجيد صياغة السيناريوهات “الكوميدية” و”الدرامية”، تمثيلهم “التضامن” مع المغاربة المحتجزين بالمخيمات قبيل شهر رمضان، عبر إرسال مساعدات غذائية لهم.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، أن شاحنات تحمل الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية وصلت الى تندوف كشكل من أشكال “التضامن” قبل الشهر الكريم.
خطوة “نظام العسكر” أثارت غضب الشعب الجزائري الذي يتدافع بالدكاكين والمحلات التجارية للحصول على أكياس حليب وقنينات زيت، ويعاني الجوع والظلم و”الحكرة”، في الوقت التي تصرف فيه أموال الغاز والبترول لدعم أطروحة الانفصاليين والمرتزقة ونظام قطاع الطرق.
واعتبر نشطاء جزائريون أن أبناء الشعب أولى بهذا التضامن، مشددين على أن ممارسات نظام العسكر المثيرة للاستفزاز هي التي تدفع الالاف منهم الى الخروج للاحتجاج والتظاهر والمطالبة بالتغيير وإسقاط رموز الفساد.
4 تعليقات
ماذا ينتظر الشعب الجزاءري لقلب الطاولة على العصابة الارهابية واخذ زمام الحكم ؟؟؟
ما الغرابة في ارسال المواد الغداءية الى مرتزقة البوزبال والشعب الجزاءري لا يجد ما ياكل.
لا غرابة في هذا كله لما نعلم ان نظام العسكر قد اتي بمجرمي العشرية السوداء الذين قتلو و سجنوا مءات الالاف من الجزائريين.وهؤلاء المجرمين امثال الجزار خالد نزار و ثوقيق مدين هم من يحكم الجزائر اليوم.بعد ان كانوا قد حكموا بالاعدام وبالمؤبد سابقا.فلا غريب فيما يحدث في الجزائر.؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!؟؟
البوليزاريو ورثت من الجزائر أموال البترول والغاز
لا اعتقد انه مساعدات غذائية لمحتجزي الرابوني لكنه موكب عزاء للقيادة الوهمية على مقبل بعض من عصابتها ثم الشعب المحتجز في تندوف لا يحتاج الى مواد غذائية بل يحتاج الى مراحيض ككل العالم المتجضر