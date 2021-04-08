مواطنة للحكومة: “واش كورونا عاهرة باش تسدو علينا فالليل?”

هبة بريس - الرباط

بحرقة، انتقدت مواطنة مغربية الحكومة بسبب قرار الاغلاق الليلي والابقاء على التدابير الاحترازية المتخذة سابقا خلال شهر رمضان الكريم.

وفي فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاطبت المواطنة المغربية، الحكومة، بالقول:”بحالي بحال جميع المغاربة اللي تفاجئنا بقرار الحكومة خلال شهر رمضان، كنقول للي وافقو على هاد القرار لعنة الله عليكم، شنو غادي ياكل المواطن الدرويش? عام وحنا كناكلو من جنابنا وكنا كنتاظرو الشهر الكريم على أحر من الجمر للتخفيف من هاد الإجراءات لكن عاد سديتو علينا”.

وأضافت قائلة: “واش مفكرتوش للناس اللي كيترزقو الله ورا الفطور، النهار كامل والمحلات كتكون عامرة ونتوما باغين تسدو علينا فالليل، واش كورونا عاهرة كتخرج غا فليل?”

واسترسلت المواطنة بالقول: “نتوما جالسين فمكاتبكم وكتاخذو الملايين وعايشين فابور ، وواحد مالقاش حتى 50 درهم وكيسعى مسكين” قبل أن تختتم حديثها قائلة:”الله ياخذ فيكوم الحق.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوم”

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