لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

إسبانيا تحصر التلقيح بـ”أسترازينيكا” لمن فوق 60 عاما

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات في إسبانيا، أنها ستحصر استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا لمن تجاوزوا 60 عاما.

جاء ذلك على خلفية إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، وجود صلة محتملة بين لقاح “أسترازينيكا” والإصابة “النادرة للغاية” بجلطات في الدم.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولين دارياس، في مؤتمر صحافي، “سنواصل إعطاء لقاح أسترازينيكا، ولكن لمن هم فوق الستين، لنحذو بذلك حذو عدد من الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأوضحت دارياس أن “القرار جاء عقب الاستنتاجات التي أصدرتها وكالة الأدوية الأوروبية”.

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