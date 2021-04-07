بوشارب بالجهة الشرقية
بوشارب في زيارة لجهة الشرق

بوشارب تقصي إقليم جرسيف من زيارتها لجهة الشرق

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

قامت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بزيارة ميدانية، الى الجهة الشرقية في اطار التعرف على المنظومة
الاقتصادية الجهوية والمحلية لمجال التعمير والبناء وتفعيل القطاعات والفاعلين المعنيين ولتحقيق اقلاع شامل

وزارت الوزيرة كل من اقليم وجدة والناظور ودريوش، تاوريرت وجرادة ، وتوقفت صحبة والي جهة الشرق من خلال اجتماع مع المتدخلين المحليين والمسؤولين المركزيين واللامركزيين في قطاعات اعداد التراب الوطني، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عند الاستراتيجية التي بلورتها الوزارة لدعم قطاعي التعمير والإسكان بالجهة .

وعلى اعتبار ان الوزيرة حملت معها العدد من المشاريع التنموية كان واضحا اقصائها لاقليم جرسيف وهو الشيء الذي اثار استغراب الساكنة وبعض الفعاليات الجمعوية التي سجلت ان الإقصاء كان واضحا سيما وان مشاريع عديدة كانت تتطلب دفعة قوية من الوزيرة

ويتساءل ابناء المنطقة مع الوزيرة عن تاهيل احياء حمرية ، فيما سجل البعض الاخر غياب قنطرة الواد والتي استفادت شركة العمران من الارض مجانا لبيع القطع الارضية ولم تستمر ولو درهم واحد لانشاء قنطرة فوق واد مللو خصوصا ان هذه القنطرة سيكون لها دور فعلي في فك العزلة عن تجزئات من تشييد نفس الشركة

ويرى البعض ان اقصاء الوزيرة لمدينة جرسيف من زيارتها الاخيرة لجهة الشرق ترك خيبة امل لدى الساكنة سيما وان حلولها بالمدينة كان سيدفع بالتنمية للأمام شأنها شأن كل المدن التي استفادت من زيارة بوشارب الأخيرة

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