تزامنا و عيد ميلاده...البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد المجرد
سعد لمجرد

تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد المجرد

منذ 44 دقيقة
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نجلاء مزيان: هبة بريس

احتفل النجم المغربي سعد المجرد في يومه الأربعاء 7 أبريل بذكرى ميلاده 36 عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام” .

و في سياق متصل وجه البشير عبده رسالة تهنئة لنجله سعد المجرد عبر موقع انستقرام، حيث نشر صورة تجمعهما مرفوقة بالتعليق التالي: “عيد ميلاد سعيد ولدي الغالي سعد الفنان الأصيل، دعواتي لك بالرضا والصحة والعافية وطول العمر والمزيد من التألق بإذن الله، حبيبك ووالدك وصديقك البشير عبده ، حفظك الله ورعاك”.

و بدوره المجرد رد على رسالة والده عبر تدوينة جاءت كالتالي :”الله يخليك ليا و يقدرني باش نفرحكم و نعوضكم على أي لحظة صعبة عشتوها معايا انت و ميمتي”.

و تلقى النجم المغربي العديد من تعاليق التهاني و التبريكات بمناسبة ذكرى ميلاده من طرف مجموعة من أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه.

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