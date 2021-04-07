أربعيني في قبضة أمن طنجة
الصورة تعبيرية

إعتدى بوحشية على مختل عقلي..أربعيني في قبضة أمن طنجة

منذ 15 ساعة
1
هبة بريس- مكتب طنجة

اكدت مصادر امنية مطلعة ان فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة اوقفت صباح اليوم الاربعاء بحي الشاط بن ديبان، الشخص المشتبه في قيامه باعتداء خطير على مختل عقلي بنفس الحي شهر مارس المنصرم .

الموقوف 42 سنة ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بشكل خطير على مختل عقلي من ساكنة نفس الحي ، سيخضع حسب المصدر للتحقيق باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف و حيثيات هذا الاعتداء قصد تبان الحقيقة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه متعينا في هذا الموضوع .

وكان الموقوف قد ظهر في شريط فيديو يوثق لحظة اعتدائه بوحشية على شخص قيل أنه مختل عقلي، ما أثار موجة سخط عارم بالفضاء الازرق حيث تعالت الاصوات المطالبة بتوقيف الفاعل وتقديمه للعدالة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أرباب المقاهي والمطاعم يعلقون إضرابهم الوطني

أرباب المقاهي والمطاعم يعلقون إضرابهم الوطني

منذ 9 دقائق
Photo of المغرب يترقب وصول 10 ملايين جرعة من “سينوفارم” خلال أبريل وماي

المغرب يترقب وصول 10 ملايين جرعة من “سينوفارم” خلال…

منذ ساعتين
Photo of مواطنة للحكومة: “واش كورونا عاهرة باش تسدو علينا فالليل?”

مواطنة للحكومة: “واش كورونا عاهرة باش تسدو علينا فالليل?”

منذ ساعتين
Photo of ايت الطالب: الموجة الثالثة من كورونا ظهرت بالمغرب كباقي العالم

ايت الطالب: الموجة الثالثة من كورونا ظهرت بالمغرب كباقي…

منذ 3 ساعات
Photo of طقس الخميس .. قطرات مطرية محتملة بهذه المناطق

طقس الخميس .. قطرات مطرية محتملة بهذه المناطق

منذ 4 ساعات
Photo of بوشارب تقصي إقليم جرسيف من زيارتها لجهة الشرق

بوشارب تقصي إقليم جرسيف من زيارتها لجهة الشرق

منذ 12 ساعة
Photo of اعتصام الطلبة المطرودين بأكادير يجر الرميد للمساءلة

اعتصام الطلبة المطرودين بأكادير يجر الرميد للمساءلة

منذ 13 ساعة
Photo of العدوي تطالب بضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية

العدوي تطالب بضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية

منذ 14 ساعة
Photo of رئيس جماعة ضواحي الحسيمة يرخص للساكنة بالتجول الليلي في رمضان

رئيس جماعة ضواحي الحسيمة يرخص للساكنة بالتجول الليلي في…

منذ 14 ساعة
Photo of مصطفى ولد سلمى : كادت البوليساريو أن تفقد زعيمها

مصطفى ولد سلمى : كادت البوليساريو أن تفقد زعيمها

منذ 15 ساعة

تعليق واحد

  1. مكان المختل العقلي هو المستشفى و ليس بين الناس فمنهم من يضرب المارة و يعتدي عليهم و آخر دليل ما وقع بنواحي الراشدية حيث ذبح مختل عقليا طفلا بريئا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق