مصطفى ولد سلمى : كادت البوليساريو أن تفقد زعيمها
إبراهيم غالي

مصطفى ولد سلمى : كادت البوليساريو أن تفقد زعيمها

منذ 5 ساعات
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هبة بريس- الرباط

قال المسؤول الأمني السابق بالبوليساريو ، مصطفى ولد سلمى ، المبعد عن مخيمات تندوف ، أن الجبهة الانفصالية كادت اليوم أن تفقد زعيمها إبراهيم غالي، في قصف تعرضت له وحدة حاولت الاقتراب من منطقة اكديم للشحم.

وكتب ولد سلمى تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك قائلا :” كادت البوليساريو اليوم تفقد زعيمها.. حسب المعلومات الواردة من المخيمات فقد نجا فجر اليوم زعيم البوليساريو براهيم غالي من القصف الذي تعرضت له وحدة من البوليساريو في منطقة كديم الشحم. و جرح مرافقه المكلف بالاتصالات اللاسلكية في رئاسة البوليساريو (موندي) جراح بليغة ووفاة قائد الدرك الداه البندير و جرح آخرين.”.

وكشفت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن قائد درك “جبهة البوليساريو” الداه البندير، قتل أثناء محاولته رفقة انفصاليين آخرين اختراق الجدار الدفاعي.

وذكرت الاذاعة أن المسؤول العسكري بالجبهة الانفصالية، قتل في قصف بطائرة بدون طيار تابعة للجيش المغربي.

وقالت الإذاعة الجزائرية نقلا عن مصدر عسكري وصفته بالرفيع، أن البندير توفي فجر الأربعاء بينما كان “يرابط بقطاع الناحية العسكرية الثانية والتي تتولى قطاع التفاريتي”

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‫5 تعليقات

  2. الى مزبلة التاريخ وكل من سولت له نفسه الدخول او التحرش يقصف ان النضام الجزائر يريد التخلص منهم

  3. مكاين لا بولزيرو ولا زعيم هدو مرتزقة ينفدون اجندة جزائرية

  4. لقد اعدر من اندر سيتساقطون الواحد تلو الآخر

  5. عاش الملك برافوا للجيش المغربي الله الوطن الملك

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