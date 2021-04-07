وزيرة : افتتاح السنغال لقنصلية بالداخلة يعكس قوة الصداقة بين البلدين

هبة بريس ـ الرباط

اكدت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السينغال، عيساتا تال سال، أن افتتاح بلادها لقنصلية بمدينة الداخلة يعكس قوة علاقات الصداقة العريقة متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين.

وأشادت تال سال، خلال استقبالها من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، بوقوف المملكة المغربية إلى جانب السينغال لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، لافتة إلى أن البلدين وقعا عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، فقد دعت المسؤولة السنغالية، التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة أشرفت خلالها على افتتاح قنصلية بلادها بمدينة الداخلة، إلى تضامن واسع مع بلدان القارة الإفريقية خلال هذه الظرفية، ودعم التنمية المستدامة ببلدان الجنوب، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات القارية الكبرى، خاصة المرتبطة بتدبير المياه ومكافحة التصحر.

من جهة أخرى، أفادت تال سال، بأن السينغال الذي سيحتضن السنة المقبلة منتدى عالميا حول الماء، بصدد إقامة مشروع “الحزام الأخضر الكبير” لمكافحة التصحر بمنطقة الساحل، مبرزة أهمية الاستفادة من التجربة والخبرة المغربية في هذه المجالات.

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