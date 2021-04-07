طرفاية: سيوف وكلاب وأقراص الهلوسة تقود ثلاثة أشخاص إلى التحقيق
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طرفاية : سيوف وكلاب وأقراص الهلوسة تقود ثلاثة أشخاص إلى التحقيق

منذ ساعة واحدة
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أشعبان لحبيب - هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي، بمركز جماعة الدورة ليلة أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في حيازتهم للاقراص المهلوسة، وحجز مجموعة من السيوف وكذا كلاب شرسة، وذلك على مستوى جماعة الدورة، جنوب طرفاية بحوالي 45 كيلومتر.

وأفادت مصادر هبة بريس، أن دورية تابعة للمركز الترابي لجماعة الدورة كانت في مراقبة اعتيادية، على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، حيث جرى إيقاف سيارة خفيفة قصد التحقق من هوية ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، وبحوزتهم كلاب شرسة خاصة بالهجوم، كما تم التحقق من مدى توفرهم على رخص التنقل الإستثنائية، التي تصدر عن السلطات المحلية، في ظل الإجراءات الإحتياطية لمواجهة “كورونا”؛ مع القيام بتفتيش إحترازي للسيارة بعد الشكوك حول تصرفات أحد الأشخاص، الذي تبين أنه مبحوث عنه بعد صدور عدة مذكرات بحث في حقه في وقت سابق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز ما يفوق 35 حبة من الأقراص المهلوسة، كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للعربة، ليتم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وإحالتهم الى المركز القضائي من أجل تعميق البحث معهم.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية العيون بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الإستماع إليهم تمهيديا في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام.

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