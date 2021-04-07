أصحاب السيارات النفعية المرقمة بالخارج
الصورة تعبيرة

أصحاب السيارات النفعية المرقمة بالخارج يوجهون نداءات إستغاثة إلى ملك البلاد

منذ 6 ساعات
2
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

غصت مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب بمقاطع فيديو تنقل مناشدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج التي وجهوها إلى ملك البلاد بخصوص حرمانهم من التنقل إلى التراب الوطني إنطلاقا من الموانئ الجنوبية لإسبانيا.

وقد عبرت هذه الفئة التي تمتهن في الأساس نشاط إدخال القطع المتلاشية والإرساليات عن إستيائها من قرارات الحكومة المغربية القاضية بعدم السماح لهم بمزاولة نشاطهم الذي يعتبر مصدرا رئيسسا لكسب قوتهم، سيما وأن زملائهم من سائقي السيارات النفعية المرقمة بالمغرب يعبرون الحدود دون عراقيل ولا صعوبات تذكر.

وتساءل هؤلاء عبر إتصالات مع موقع “هبة بريس” عن السبب الحقيقي وراء هذا التهميش والإقصاء الذي طالهم دون غيرهم من المغاربة، معتبرين أنفسهم جزءا لا يتجزا من ابناء الوطن بعض النظر عن عناوينهم والبلدان التي يقيمون فوق أراضيها.

وكانت قرارات الحكومة المغربية بعد إنتشار الجائحة قد منعت كليا ولوج التراب الوطني عبر موانئ “طنجة المتوسط” و ” بني انصار” إنطلاقا من “الجزيرة الخضراء ” و” موتريل” مستثنية في ذلك شركات النقل الدولي وممتهني نقل المتلاشيات والإرساليات ذوي السيارات النفعية المرقمة في الداخل.

ويعرف ميناء طنجة المتوسط والناظور ركودا شاملا بسبب هذه القرارات العشوائية رغم نداءات الإستغاثة التي أطلقها ممتهنو هذا النشاط دون جدوى، ما دفعهم في النهاية لإسماع صوتهم عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال رسائل مؤثرة يناشدون فيها ملك البلاد التدخل على خط ملفهم المطلبي الوحيد.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا تؤكد إجلاء 1200 من مواطنيها العالقين بالمغرب

إسبانيا تؤكد إجلاء 1200 من مواطنيها العالقين بالمغرب

منذ 3 أيام
Photo of إيطاليا : شاب مغربي يهب حياته لرعاية مرضى “كوفيد”

إيطاليا : شاب مغربي يهب حياته لرعاية مرضى “كوفيد”

منذ 3 أيام
Photo of جثث المهاجرين تصل المغرب في غياب من يقوم بإجراءات الدفن

جثث المهاجرين تصل المغرب في غياب من يقوم بإجراءات…

منذ 6 أيام
Photo of الخارجية الاسبانية: 3000 سائح علقوا بالمغرب وسنعمل على ترحيلهم

الخارجية الاسبانية: 3000 سائح علقوا بالمغرب وسنعمل على ترحيلهم

منذ 7 أيام
Photo of قناصلة “كاتالونيا” يشاركون في تدشين خط جوي جديد نحو المغرب

قناصلة “كاتالونيا” يشاركون في تدشين خط جوي جديد نحو…

منذ أسبوع واحد
Photo of ايطاليا: اندلاع حريق بمنزل مهجور يتسبب في وفاة مهاجر مغربي

ايطاليا: اندلاع حريق بمنزل مهجور يتسبب في وفاة مهاجر…

منذ أسبوعين
Photo of باريس.. وقفة تضامنية مع محتجزي مخيمات تندوف بالجزائر

باريس.. وقفة تضامنية مع محتجزي مخيمات تندوف بالجزائر

منذ أسبوعين
Photo of خوف بين مغاربة العالم وتضارب أنباء حول ضرورة تصريحهم بأموالهم بالبنوك المغربية

خوف بين مغاربة العالم وتضارب أنباء حول ضرورة تصريحهم…

منذ أسبوعين
Photo of بلجيكا تطرد عائلات مغربية من “منازل الضمان الاجتماعي”

بلجيكا تطرد عائلات مغربية من “منازل الضمان الاجتماعي”

منذ أسبوعين
Photo of هولندا.. انفصاليون ينزعون العلم المغربي من أعلى مقر القنصلية بمدينة دن بوش

هولندا.. انفصاليون ينزعون العلم المغربي من أعلى مقر القنصلية…

منذ أسبوعين

‫2 تعليقات

  1. حكومة فاشلة وباتت على حقيقتهم إتجاه المغاربة العالم وبي الخصوص مهاجرين أروبا

  2. Bonjour,
    Je suis en france depuis 20 ans, et je peux vous dire qu’il faut stopper ces activités. Le Maroc se n’est la pubelle de l’Europe. Merci

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق