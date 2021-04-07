أصحاب السيارات النفعية المرقمة بالخارج يوجهون نداءات إستغاثة إلى ملك البلاد

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

غصت مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب بمقاطع فيديو تنقل مناشدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج التي وجهوها إلى ملك البلاد بخصوص حرمانهم من التنقل إلى التراب الوطني إنطلاقا من الموانئ الجنوبية لإسبانيا.

وقد عبرت هذه الفئة التي تمتهن في الأساس نشاط إدخال القطع المتلاشية والإرساليات عن إستيائها من قرارات الحكومة المغربية القاضية بعدم السماح لهم بمزاولة نشاطهم الذي يعتبر مصدرا رئيسسا لكسب قوتهم، سيما وأن زملائهم من سائقي السيارات النفعية المرقمة بالمغرب يعبرون الحدود دون عراقيل ولا صعوبات تذكر.

وتساءل هؤلاء عبر إتصالات مع موقع “هبة بريس” عن السبب الحقيقي وراء هذا التهميش والإقصاء الذي طالهم دون غيرهم من المغاربة، معتبرين أنفسهم جزءا لا يتجزا من ابناء الوطن بعض النظر عن عناوينهم والبلدان التي يقيمون فوق أراضيها.

وكانت قرارات الحكومة المغربية بعد إنتشار الجائحة قد منعت كليا ولوج التراب الوطني عبر موانئ “طنجة المتوسط” و ” بني انصار” إنطلاقا من “الجزيرة الخضراء ” و” موتريل” مستثنية في ذلك شركات النقل الدولي وممتهني نقل المتلاشيات والإرساليات ذوي السيارات النفعية المرقمة في الداخل.

ويعرف ميناء طنجة المتوسط والناظور ركودا شاملا بسبب هذه القرارات العشوائية رغم نداءات الإستغاثة التي أطلقها ممتهنو هذا النشاط دون جدوى، ما دفعهم في النهاية لإسماع صوتهم عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال رسائل مؤثرة يناشدون فيها ملك البلاد التدخل على خط ملفهم المطلبي الوحيد.

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