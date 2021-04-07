لقاح كورنا
صورة تعبيرية

خلال 24 ساعة ..تلقيح 27106 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4410023 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 27106 شخص

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ .4038083

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة : افتتاح السنغال لقنصلية بالداخلة يعكس قوة الصداقة بين البلدين

وزيرة : افتتاح السنغال لقنصلية بالداخلة يعكس قوة الصداقة…

منذ 8 دقائق
Photo of قمة “أفريكانيتي”..دعوة إلى تعزيز الحوار لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا

قمة “أفريكانيتي”..دعوة إلى تعزيز الحوار لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا

منذ 25 دقيقة
Photo of بريطانيا: عرض لقاح بديل لـ”أسترازينيكا” على من هم دون الثلاثين

بريطانيا: عرض لقاح بديل لـ”أسترازينيكا” على من هم دون…

منذ 36 دقيقة
Photo of لمرابط : حظر التنقل الليلي سيجنب من انتقال العدوى الجماعية لكورونا

لمرابط : حظر التنقل الليلي سيجنب من انتقال العدوى…

منذ 46 دقيقة
Photo of طرفاية : سيوف وكلاب وأقراص الهلوسة تقود ثلاثة أشخاص إلى التحقيق

طرفاية : سيوف وكلاب وأقراص الهلوسة تقود ثلاثة أشخاص…

منذ ساعة واحدة
Photo of باحث : قرار الإغلاق الليلي سياسهم في حماية المملكة من الموجة الثالثة لكورونا

باحث : قرار الإغلاق الليلي سياسهم في حماية المملكة…

منذ ساعتين
Photo of مراكش: النيابة العامة تتابع الكوميديان الجزائريان في حالة اعتقال

مراكش: النيابة العامة تتابع الكوميديان الجزائريان في حالة اعتقال

منذ ساعتين
Photo of ميركل تؤيد إغلاقا عاما لفترة قصيرة في أنحاء ألمانيا

ميركل تؤيد إغلاقا عاما لفترة قصيرة في أنحاء ألمانيا

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 641 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 641 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق