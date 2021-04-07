المغربي “عمر الراجي” في المركز الخامس في مسابقة ” أمير الشعراء” بالامارات

ع اللطيف بركة - هبة بريس

إحتل الشاعر المغربي إبن مدينة طانطان جنوب المملكة، “عمر الراجي”، المرتبة الخامسة في مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة من مسابقة ” أمير الشعراء” التي جرت حلقتها النهائية مساء أمس الثلاثاء 6 أبريل، بأبوظبي بالامارات العربية المتحدة .

ونال الشاعر الشاب ” عمر الراجي” وهو إطار بوزارة المالية والاقتصاد، حب الجماهير في جميع الاقطار العربية ولجنة التحكيم منذ انطلاق برنامج المسابقة في بداية شهر فبراير الماضي، لما تميزت به قصائده من جودة عالية وما تعالجه من تيمات تتمحور أساسا حول الإنسانية والتراث والحداثة .

وشارك في الحلقة النهائية الى جانب الشاعر المغربي، خمسة شعراء ينتمون الى اربع بلدان عربية وهم “سلطان الضيط” من المملكة السعودية الذي حل في المركز الأول و حاز على لقب هذه الدورة ، و”محمد المامي” من موريتانيا الذي جاء في المركز الثاني فيما حلت “حوراء الهميلي” من السعودية في المركز الثالث و”زينب جبار “من العراق في المركز الرابع و السيد خلف أبو ديوان من مصر الذي حل سادسا.

وعرفت المسابقة، التي كانت تبث مباشرة كل مساء ثلاثاء عبر قناتي ” بينونة “و “الإمارات ” ونظمتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركة 20 شاعرا من الامارات وبلدان عربية وكذا من افريقيا وأمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب ” أمير الشعراء” سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي ،فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.

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