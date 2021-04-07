البرلمان المغربي

في جلسة عمومية.. مجلس المستشارين يفتتح دورة أبريل يوم الجمعة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

يستعد مجلس المستشارين، لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021، يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ09 أبريل 2021.

وجاء في بلاغ للمجلس أنه “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الجمعة 09 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021”.

وأوضح البلاغ أن الجلسة العمومية ستعقبها مباشرة جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.

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