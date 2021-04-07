الجيش المغربي

مقتل قائد درك “البوليساريو” في قصف للجيش المغربي

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

كشفت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن قائد درك “جبهة البوليساريو” الداه البندير، قتل أثناء محاولته رفقة انفصاليين آخرين اختراق الجدار الدفاعي.

وذكرت الاذاعة أن المسؤول العسكري بالجبهة الانفصالية، قتل في قصف بطائرة بدون طيار تابعة للجيش المغربي.

وقالت الإذاعة الجزائرية نقلا عن مصدر عسكري وصفته بالرفيع، أن البندير توفي فجر الأربعاء بينما كان “يرابط بقطاع الناحية العسكرية الثانية والتي تتولى قطاع التفاريتي”

وأكدت مستشارة ما يسمى برئيس “الجبهة الانفصالية” النانه لبات الرشيد نبأ وفاة البندير في تدوينة على صفحتها بموقع الفيسبوك.

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