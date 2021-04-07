بعد اعتقال زملائهم .. “أساتذة التعاقد” يحتجون بشوارع الرباط
هبة بريس - الرباط
مرة أخرى، خرج أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” اليوم الاربعاء، للاحتجاج بشوارع مدينة الرباط.
ورفع المحتجون الذين جابوا شوارع العاصمة شعارات قوية من قبيل “فليسقط المرسومين” و”عدالة .. كرامة .. ادماج”، الى جانب شعارات مطالبة باطلاق سراح الأساتذة الذين تم اعتقالهم أمس الثلاثاء من قبل العناصر الأمنية.
هذا وتأتي احتجاجات الأساتذة كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات التي أعلنت عليها التنسيقية قبل أيام لدفع الوزارة الى الاستجابة الى مطالبهم وفي مقدمتها الادماج بالوظيفة العمومية.
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المجموع 13 آراء
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2 تعليقات
هذا الاضرابات ماهي الا عناداو ضسارا ما بغاوش ايخدمو حبسو عليهم الاجرة حتى يمشيو ايخدمو او اللي ما بغاش يطرد نهائيا حتى من الاشتغال مع الدولة عطا الله اللي باغي يخدم اللهم الاكتضاض في الاقسام ولا ايضيعو اولادنا
هاؤلاء الاساتذة تمادو كثيرا لذلك وجب على الدولة التدخل بحزم لانهاء تجاوزات هذه الفئة الضالة المشاغبة الهمجية و تخييرهم بين العمل بنفس العقود التي وافقو عليها سلفا او يذهبون لحال سبيلهم و يتركون المجال لمن يريد العمل و خدمة هذا الوطن و اجياله
لم يقدمو هؤلاء اشباه المعلمين شيئ للوطن و للاجيال سوى الاضرابات و الفوضى و الغياب المتواصل و المتضرر هم التلاميذ و الطلاب لذلك وجب على الدولة انهاء هذه المهزلة التي طال امدها . فبعد ان منَ الله عليهم بالعمل بينما كانو عاطلين في المقاهي اصبحو الان يتضاهرون لتغيير ما وافقو عليه بالامس
هنالك مثل مغربي سينطبق عليهم ( لي مقنع بخبزة يقنع بنصها )