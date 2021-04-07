الحكومة: القرارات المتخذة جاءت حرصا على مرور رمضان في ظروف صحية مناسبة
أكدت الحكومة على أن القرارات المتخذة خلال شهر رمضان الكريم، جاء “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى”.
وأشادت الحكومة في بلاغ لها بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، مهيبة بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة.
هذا وكانت الحكومة قد قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة .
5 تعليقات
وفي إطار المخطط المدروس مسبـقـا مـن طـرف الحكــومـة وحرصـا على أن يمــر هذا الشهر الفضيل وشهـور قـادمـة في ظروف صحية مناسبة والانخراط القـوي للمواطنات والمواطنين في التقيـد بمختلف التدابير الاحترازية التي تـم اتخاذها بتـبعيـة منذ الإعلان عن حالـة الطوارئ الصحية بالمملكة ، وبالنتـاسبـة يلتمـس كـافـة المواطنون والمواطنـات مـن الحكومة ضمـان القوت اليومـي لـهم خلال الشهــر الفضيـل وخـلال شهـور الإغـلاق المقبـلة لمواصلة المجهـودات المبـذولة والحرص على اتخــاذ كافـة الاحتياطـات الضـرورية والالتـزام بالتدابير المقـررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي تحـقـقهـا الحكـومـة بسيـاستـها في مواجهتـها لهذه الجائحة التـي لا يعـرفـهـا إلا العــلي القـديــر….
وماذا عن التراويح?
مع الأسف هل كورونا تتجول بالليل والنهار تكونو ناءمة
كا ضحكو علينا مشي كتخافو علينا بالله عليكم واش كرونا مكيناش،في السواق في مرجان في الوزينات
جميل