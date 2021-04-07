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توقيف 6 مشجعين كرويين اعتدوا على فتاة وحطموا سيارات بالبيضاء

منذ ساعتين
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 6 أبريل الجاري، عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تعريض فتاة للضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بست سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي “السلام” بمنطقة البرنوصي، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف ستة من المشتبه فيهم، علاوة على حجز سلاح أبيض كان بحوزة واحد من الموقوفين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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