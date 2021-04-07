عمار سعداني

جون أفريك: السياسي الجزائري عمار سعداني حصل على اللجوء بالمغرب

منذ 8 ساعات
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “جون أفريك“، أن عمار سعداني، الامين العام السابق لحزب “جبهة التحرير الوطني”، حصل على اللجوء السياسي بالمغرب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن طلب السياسي الجزائري قوبل بالإيجاب من طرف السلطات المغربية ويقيم حاليا في المغرب.

وأضافت ذات المصادر، أن سعداني ليس المسؤول الجزائري الوحيد الذي تقدم بطلب للجوء السياسي، لافتة الى شخصيات ومسؤولين آخرين لم تذكر أسمائهم.

هذا وكان سعداني قد هرب من الأراضي الجزائرية خوفا من ردة فعل نظام العسكر على خلفية تصريحاته حول “مغربية الصحراء”

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‫4 تعليقات

  1. مرحبا باخواننا الجزاءريين الاحرار في بلدهم الثاني

  3. مرحبا اخونا مسلم مرحبا بيك في بلاد المسلمين المغرب اهلها مسامحين الله يهدي اخواننا في الجزائر الشقيق

  4. العسكر يقتل الشعب ويتحالف مع خونة الشعب …………………………………………………………………………………………

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