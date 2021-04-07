حنان رحاب: “نتمنى الإفراج عن أساتذة التعاقد والاستجابة لمطالبهم”

هبة بريس - الرباط

طالبت البرلمانية والقيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، السلطات بالافراج عن أساتذة التعاقد المعتقلين أمس الثلاثاء من احتجاجات الرباط والاستجابة لمطالبهم.

وقالت رحاب في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” : “حسب مصادر نقابية فإن بعض مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا زالوا رهن الاعتقال”

وأضافت : “نتمنى الافراج عنهم.. ولتدخل عاجل من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة واساسا: الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية..”، معتبرة أن “هذا الإصرار على التظاهر مع الوعي المسبق بتبعاته دليل على أن السكين وصل للعظم.. في غياب محاور جدي وموثوق من داخل القطاع.. كل التضامن والدعم، والتاريخ لن يرحم من يسعى لضرب كرامة الاستاذ ومكانته”

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