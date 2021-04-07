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حنان رحاب: “نتمنى الإفراج عن أساتذة التعاقد والاستجابة لمطالبهم”

منذ 10 ساعات
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هبة بريس - الرباط

طالبت البرلمانية والقيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، السلطات بالافراج عن أساتذة التعاقد المعتقلين أمس الثلاثاء من احتجاجات الرباط والاستجابة لمطالبهم.

وقالت رحاب في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك” : “حسب مصادر نقابية فإن بعض مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا زالوا رهن الاعتقال”

وأضافت : “نتمنى الافراج عنهم.. ولتدخل عاجل من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة واساسا: الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية..”، معتبرة أن “هذا الإصرار على التظاهر مع الوعي المسبق بتبعاته دليل على أن السكين وصل للعظم.. في غياب محاور جدي وموثوق من داخل القطاع.. كل التضامن والدعم، والتاريخ لن يرحم من يسعى لضرب كرامة الاستاذ ومكانته”

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‫3 تعليقات

  1. غير متفق ويجب تعميم التعاقد على جميع الادارات العمومية

  2. ماهي مطالبهم وما شرعيتها القانونية..؟؟؟..مالخلل في نظام التقاعد وهل على الدولة ان ترسم كل موظفيها…!!؟؟..أسئلة لو اجبنا عليها سنعرف انه لا سند قانونيا لهذه الإضرابات والفوضى العبثية!!!..الأغلبية الساحقة من المغاربة يعملون بنظام التعاقد والكثير فقد منصبه خلال كورونا..فلماذا يبدوا المعلم الذي افقر التعليم من محتواه وأنشأ جيلا من تلاميذ بلا مستوى مظلوما ومسكينا ؟؟؟؟..أقول وبصربح العبارة…على الدولة وضع حد للفوضى…كفى..!

  3. متفق معك , السيد التازي..لأن الكثير من الموظفين لا يستحقون أجورهم….إلى السيدة البرلمانية, ألإنتخابات أمامكم, دافعوا على هذاالمطلب , ولن يصوت عليكم أي أب أو والي, لما أساؤوا هؤلاء إلى التعليم…

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