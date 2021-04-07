منظمة الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة بكورونا حول العالم في أسبوع

منذ 55 دقيقة
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هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع من 29 مارس إلى 4 أبريل.

وأوضحت بيانات المنظمة الدولية النختصة أن معدل الإصابة تبعا لذلك، زاد بنسبة 5% مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة.

ورصدت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بـ”كوفيد – 19″ عالميا للأسبوع السادس على التوالي.

وكان قد توفى في الأسبوع الماضي بمضاعفات الإصابة بعدوى كورونا 71 ألف شخص، وهو ما يزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.

وحصلت زيادة ملحوظة بشكل خاص في معدلات الإصابة خلال أسبوع في جنوب شرق آسيا بنسبة 36%، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 25%، وشرق المتوسط بنسبة 10%.

وفي أوروبا أصيب أكثر من 1.6 مليون شخص في سبعة أيام، وتوفي أكثر من 24 ألفا، وسجلت في الأمريكتين أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة وأكثر من 37 ألف حالة وفاة، فيما حدّد الأطباء في جنوب شرق آسيا، أكثر من 592 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 4 آلاف شخص.

وبحسب النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية، في الفترة من 29 مارس إلى 4 أبريل، تم تسجيل 4.038.292 مصابا و71355 حالة وفاة في العالم، وسُجل حتى 4 أبريل ما مجموعه 130.459.184 إصابة و 2.842.325 حالة وفاة بين المرضى.

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