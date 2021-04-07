نبيل بنعبد الله - الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

الPPS: قلقون من غياب نقاش عمومي حول البرامج والمشاريع المجتمعية

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس - الرباط

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه إزاء الغياب شبه التام للنقاش العمومي حول البرامج والمشاريع المجتمعية، وحول البدائل والرؤى المستقبلية، وحول مقترحات الحلول لمختلف المعضلات والتحديات التي تواجه البلاد، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، أنه “إذ كان يعتبر أن نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات المقبلة، هي مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يُجسد انزياحاً سلبياً عن الغايات الفُضلى من تنظيم أي انتخابات، مشيرا الى أن هذه الأخيرة يتعين أن تُشكل محطة للتنافس الديموقراطي حول الأفكار والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديموقراطية السليمة.”

و في هذا الاتجاه، دعا الحزب إلى ملء الساحة الوطنية بالنقاش المسؤول والمُثمر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والأكاديميين، بإسهامٍ وازن لكافة وسائل الإعلام، ولا سيما منها وسائل الإعلام العمومي. وذلك بأفق استعادة منسوب الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة، من خلال تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية والمقترحات البرنامجية، بما يُــعيد الاعتبار للفعل الحزبي النبيل والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

وكالة: افتتاح قنصلية سينغالية بالداخلة تجسيد آخر لدعم دكار…

منذ 43 دقيقة
Photo of كولومبيا تلغي التأشيرة على المغاربة

كولومبيا تلغي التأشيرة على المغاربة

منذ 11 ساعة
Photo of بوريطة يتباحث مع وزير خارجية اللوكسمبورغ

بوريطة يتباحث مع وزير خارجية اللوكسمبورغ

منذ 13 ساعة
Photo of مطالب لفرنسا بفتح تمثيلية دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية

مطالب لفرنسا بفتح تمثيلية دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية

منذ 15 ساعة
Photo of الصحراء .. كولومبيا تؤيد حلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية

الصحراء .. كولومبيا تؤيد حلا في إطار سيادة المغرب…

منذ 15 ساعة
Photo of عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي تشيد بمستوى البنيات التحتية للمغرب

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي تشيد بمستوى البنيات التحتية للمغرب

منذ 15 ساعة
Photo of بوريطة : كولومبيا و المغرب يتقاسمان نفس الرؤية حول سياسة الهجرة

بوريطة : كولومبيا و المغرب يتقاسمان نفس الرؤية حول…

منذ 16 ساعة
Photo of وهبي يلتقي بالغنوشي لبحث سبل تحقيق طموح الشعب المغاربي

وهبي يلتقي بالغنوشي لبحث سبل تحقيق طموح الشعب المغاربي

منذ 16 ساعة
Photo of باحث : افتتاح قنصلية عامة للسنغال بالداخلة ترسخ إشعاع الصحراء المغربية

باحث : افتتاح قنصلية عامة للسنغال بالداخلة ترسخ إشعاع…

منذ 16 ساعة
Photo of العثماني: معتزون ب”الثورة الاجتماعية” التي أطلقها الملك

العثماني: معتزون ب”الثورة الاجتماعية” التي أطلقها الملك

منذ 18 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق