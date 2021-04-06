أصالة تنهي الخلاف وتعتذر لأنغام امام العلن
الصورةمن الارشيف

انغام لأصالة :”برغم كل اللي حصل فأنا أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

منذ 22 ثانية
0
هبة بريس : القسم الفني

ردت الفنانة المصرية أنغام على الاعتذار الذي قامت به الفنانة السورية أصالة، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على نشر الأخيرة رسالة عبر صفحتها على “إنستغرام”.

وأعادت أنغام نشر صورة الاعتذار عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، معلقة عليه: “كلنا بنغلط يا أصالة.. ويحسب لك أنك تمتلكين شجاعة الإعتذار، وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير اني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

و الجدير بالذكر أن قصة الخلاف بدأت بين النجمتين عقب إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصممون مغاربة يطلقون تشكيلاتهم الخاصة برمضان 2021

مصممون مغاربة يطلقون تشكيلاتهم الخاصة برمضان 2021

منذ 34 دقيقة
Photo of أصالة تنهي الخلاف وتعتذر لأنغام امام العلن

أصالة تنهي الخلاف وتعتذر لأنغام امام العلن

منذ ساعتين
Photo of مراد بوريقي يطرح جديده الفني “حاير”

مراد بوريقي يطرح جديده الفني “حاير”

منذ 6 ساعات
Photo of بإبداع .. أسماء المنور تغني تتر مسلسل “بنات العساس”

بإبداع .. أسماء المنور تغني تتر مسلسل “بنات العساس”

منذ 6 ساعات
Photo of سكينة درابيل في حالة حرجة بسبب وعكة صحية مفاجئة

سكينة درابيل في حالة حرجة بسبب وعكة صحية مفاجئة

منذ 8 ساعات
Photo of وفاة الممثل البريطاني بول ريتر نجم “هاري بوتر” بعد معاناة مع المرض

وفاة الممثل البريطاني بول ريتر نجم “هاري بوتر” بعد…

منذ 10 ساعات
Photo of الدوزي : ” الحمداوية أعطت لفن العيطة طابعا خاصا لمس قلوب المغاربة “

الدوزي : ” الحمداوية أعطت لفن العيطة طابعا خاصا…

منذ يوم واحد
Photo of سعد المجرد يعايد الوالي بذكرى ميلاده

سعد المجرد يعايد الوالي بذكرى ميلاده

منذ يوم واحد
Photo of المغنية يارا: “فرحانة بزاف أنني نكون أول فنانة لبنانية عربية تغني باللهجة المغربية”

المغنية يارا: “فرحانة بزاف أنني نكون أول فنانة لبنانية…

منذ يوم واحد
Photo of الموت يفجع نجاة الوافي

الموت يفجع نجاة الوافي

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق