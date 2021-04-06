انغام لأصالة :”برغم كل اللي حصل فأنا أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

هبة بريس : القسم الفني

ردت الفنانة المصرية أنغام على الاعتذار الذي قامت به الفنانة السورية أصالة، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على نشر الأخيرة رسالة عبر صفحتها على “إنستغرام”.

وأعادت أنغام نشر صورة الاعتذار عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، معلقة عليه: “كلنا بنغلط يا أصالة.. ويحسب لك أنك تمتلكين شجاعة الإعتذار، وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير اني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

و الجدير بالذكر أن قصة الخلاف بدأت بين النجمتين عقب إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة.

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