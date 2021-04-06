مصممون مغاربة يطلقون تشكيلاتهم الخاصة برمضان 2021

مصممون مغاربة يطلقون تشكيلاتهم الخاصة برمضان 2021

منذ 33 دقيقة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

اختار مجموعة من المصممين المغاربة الكبار تحدي الظرفية الراهنة التي فرضها فيروس كورونا، الذي أرخى بظلاله على قطاع الملابس التقليدية على غرار عدد من القطاعات الأخرى التي تضررت بدورها جراء الجائحة.

وحرص هؤلاء المصممون على تجهيز تشكيلاتهم الخاصة بشهر رمضان وأيضا فكروا في تسخير وسائل التواصل الإجتماعي من أجل تقريب أعمالهم من زبنائهم، لاسيما في ظل إكراه استحالة تنظيم عروض للأزياء وإقامة حفلات من أجل تسويق منتجاتهم بسبب الإجراءات الاحترازية لتفادي عدوى الفيروس التاجي.

وبغرض تقريبنا أكثر من هذه الفكرة الجديدة، كشف لنا المصمم المغربي و المنظم أمين المراني، لائحة المصممات والمصممين المشاركين إلى جانبه في هذا الحدث، وهم :المصممة نعيمة بوفتاس، فرح بنشقرون، صونيا كراوي، فاطمة صابر، انصاف بنعيسى، آسية علمي، محاسن، حليمة عراقي، نبيلة السطايلي، صوفيا كويري بلقاضي، نوال الأنصاري، ولبنى الفلاح.

وأوضح المراني أن تشكيلة هؤلاء المصممين قد جرى تصويرها على طريقة “الشوتينغ” برياض “قصر أماني “، الذي يعد من أفخم وأعرق الرياضات المتواجدة بالعاصمة العلمية فاس، الأمر الذي أضفى لمسة وسحرا خاصا على هذه التشكيلات الراقية الخاصة بالشهر الكريم، التي أبدع المصممون في تصميمها وتزيينها بكل حب وحرفية، والتي حرصوا من خلالها على ارضاء أذواق جميع السيدات المغربيات، سواء من ناحية التصاميم والتقنيات المتنوعة أو الخامات والمواد المستعملة.

وأضاف أمين أنه إضافة ل”الشوتينغ” فقد جرى تصوير مجموعة من الكبسولات المصورة على طريقة الفيديو، التي سيتم عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة وخلال شهر رمضان عبر موقع وقناة اليوتيوب الخاصة ب ” caftan du maroc” .

وصرح نفس المتحدث على أنه سيتم بث لايفات مباشرة رفقة المصممين المشاركين في هذا الحدث الخاص برمضان 2021.

ومن ضمن التشكيلات التي ينتظر عرضها عبر القنوات المخصصة للعرض، اختار موقع “هبة بريس” أن يقربكم اكثر من هذه التظاهرة وذلك من خلال اكتشاف قطعتين لكل مصمم من المصممين السابقي الذكر .

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