العثماني” يفصح عن وضعه الصحي،
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إثر وعكة صحية..العثماني” يفصح عن وضعه الصحي ويشكر الملك

منذ ساعة واحدة
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على إثر الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نشر الاخير تغريدة على تويتر أفصح من خلالها عن وضعه الصحي، ووجه من خلالها شكرا خاصا للملك محمد السادس.

وقال العثماني في تغريدته:” أخبر الجميع بأني فعلا أمر بوعكة صحية، لكن حالتي لا تدعو للقلق إن شاء الله”.

ووأوضح بخصوص حالته الصحية:” أعاني منذ بضعة أيام من زكام والتهاب في السحايا الأنفية، مما اضطرني اليوم لتعليق عدد من الأنشطة والمواعيد”.

كما توجه بشكر خاص للملك محمد السادس قائلا:” بهذه المناسبة، أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى على العناية الكريمة التي خصني بها وعلى حرصه على حالتي الصحية”.

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