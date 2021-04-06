اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على الإغلاق
اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على الإغلاق

روما.. اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على الإغلاق

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

اشتبك محتجون مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي في روما، اليوم الثلاثاء، فيما رفض العاملون بالمطاعم والأعمال الأخرى المتضررة من الإغلاق قيود كوفيد-19.

روما.. اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على الإغلاق (فيديو)إيطاليا.. استمرار انخفاض معدل الوفيات والإصابات اليومية بكورونا
وأوردت وكالة أنباء “لا برس” الإيطالية أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح في الاشتباكات، بينما ذكرت وكالة أنباء “أنسا” أن عناصر من اليمين المتطرف انضموا للتظاهرة.

ودخلت إيطاليا إغلاقا وطنيا لثلاثة أيام بدءا من يوم السبت ومنعت السفر والتجمعات وزيارات الأقارب في عطلة عيد الفصح حتى يوم الاثنين.

كما أغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.

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