الناظور ..بوشارب توقع اتفاقيات للتأهيل الحضري على مستوى الإقليم

هبة بريس : وجدة

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إنجاح الإقلاع ما بعد ظرفية كوفيد-19، ترأست نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان

وسياسة المدينة، أشغال اللقاء الخاص بمنظومة التعمير والبناء لإقليم الناضور، و الذي انصب على التدابير التي نهجتها الوزارة الوصية بتنسيق مع باقي الشركاء، والمتعلقة بإعادة الانطلاقة التدريجية لقطاع التعمير والبناء بهدف الإسهام في إحداث فرص للشغل وتحريك الدورة الاقتصادية والارتقاء بالمشهد العمراني والمجالي، وكذا الحرص على إلتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية والإقليمية في ما بينها ومع المخططات القطاعية.

شهد هذا اللقاء توقيع ثلاث اتفاقيات تهم :

– اتفاقية تمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة العروي بإقليم الناضور ؛

– اتفاقية تمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة زايو بإقليم الناضور ؛

– اتفاقية إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بجماعة سنوت.

خلال هذه الزيارة، تم الوقوف على تقدم أشغال المخطط التنموي الاجتماعي المندمج في إطار التأهيل الحضري للعروي، الرامي إلى تأهيل و تحديث المشهد الحضري و إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز مع إحداث و تهيئة الساحات العمومية و المساحات الخضراء و إنجاز المرافق الاجتماعية المتعددة الخدمات.

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