هذا ما تدارسه المركز الجهوي للإستثمار بجهة فاس مكناس

ع محياوي ـ هبة بريس

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، اليوم الثلاثاء 06 أبريل الجاري، مجلس إدارته الثالث بمقره الاداري الجديد برئاسة ” سعيد زنيبر “والي الجهة، عامل عمالة فاس، و بحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري.

يندرج المجلس الاداري الثالث في إطار القانون 47-18المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، ويهدف إلى تقديم حصيلة الأنشطة والإنجازات خلال سنة 2020.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار ” سعيد زنيبر” والي الجهة، إلى محاور وأهداف إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، التي تهدف إلى تموضع المركز الجهوي للاستثمار كشباك وحيد في خدمة المستثمر ومواكبته في جميع مراحل بلورة المشاريع .و أشار الوالي أن المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار الذي صمم على صيغة « Space branding »يتماشى مع رؤية المركز الجديدة في جعل جودة الخدمات قيمة أساسية لتطوير الاستثمارات ودعم حاملي المشاريع على مستوى الجهة.

كما شدد على أن سنة 2020 شهدت نقلة نوعية وكمية من حيث المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الجهوي، على الرغم من سياق الأزمة الصحية. كما أشار إلى أن المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها المركز مكنت من تسريع ديناميكية الاستثمار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية لعرض الجهة.

واختتم الوالي مداخلته بتهنئة المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس على جهوده من أجل ضخ نفس جديد على صعيد الجهة وعلى جودة الإنجازات وسرعة تنزيلها استجابة لمضامين قانون إصلاح المراكز الجهوية وتفعيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جهته، قدم ” ياسين التازي ” المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، خلال هذا الاجتماع على أعضاء مجلس الإدارة نتائج حصيلة المشاريع الرئيسية لدعم المستثمرين والترويج والإقلاع الاقتصادي لجهة فاس مكناس لسنة 2020. وأشار أن الحصيلة السنوية تميزت بخلق 3416 مقاولة عن طريق الشباك الوحيد للمركز وهو ما يشكل نقلة نوعية بالرغم من تداعيات جائحة كوفيد. 19-

والجدير بالذكر أن هاته المقاولات ستمكن من خلق أزيد من 7400 منصب شغل.

و صرح ” ياسين التازي ” أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت 72 اجتماع صادقت من خلاله على 134 ملفًا استثماريًا، بمبلغ إجمالي متوقع قدره 4,9 مليار درهم مع خلق ما يقارب 11.635 منصب شغل .كما قامت هاته اللجنة بفحص الملفات في مدة دراسة معدلها 24 يومًا (مقارنة بـ 130 يوم في المتوسط خلال سنة 2019 على المستوى الوطني).

كما أشار المدير العام للمركز الجهوي للإستثمار في مداخلته أن المركز وضع مواكبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قلب استراتيجيته من خلال تطوير عرض دعم شامل ومندمج بالنظر إلى هيمنة هاته الشركات في النسيج الاقتصادي الجهوي وتأثير تداعيات الأزمة الصحية على تنميتها. وفي هذا الإطار، مكن هذا النهج، من دعم 3300 حاملي المشاريع من قبل مستشاري المركز عن طريق تزويدهم بجميع المعلومات وتنظيم ورشات تكوينية ومقابلات فردية لفائدتهم وكذا توجيههم نحو شركاء المركز من أجل الاستفادة من فرص التمويل.

و في هذا الإطار، قام المركز بإطلاق العديد من الأوراش خلال سنة 2020 نذكر منها القافلة الرقمية” ” Microlabs Solutionsالتي مكنت من مواكبة 220 حاملي المشاريع، المقاولين الذاتيين و المقاولات الصغرى، على صعيد الجهة من أجل الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم و تمويل المقاولات (انطلاقة).كما قام المركز الجهوي للاستثمار بفاس -مكناس بإبرام عدة شراكات استراتيجية من أجل تحسين عرض الدعم للشركات على صعيد الجهة، ولا سيما مع فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و ترحيل الخدمات « APEBI »، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله (USMBA)، والتعاون البلجيكي، وBank of Africa ، و Attijari Wafabank، حول مواضيع مختلفة تتعلق بتعزيز ريادة الأعمال، والإدماج المالي للشباب، و دعم وتطوير برامج الابتكار و دعم الفاعلين بالجهة في عملية التحول الرقمي الخاصة بهم.

فيما يتعلق بالإقلاع الاقتصادي والعرض الجهوي، تم إطلاق العديد من الأوراش، لا سيما تنظيم وتنشيط اجتماعات اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة فاس-مكناس من أجل إعداد برنامج للإقلاع الاقتصادي، وتنظيم وتنشيط المؤتمرات المرئية عبر الإنترنت حول مواضيع متنوعة مثل بنك المشاريع الصناعية والترحيل الجهوي للخدمات وكذلك إطلاق مجلة المركز “CRI NEWS” في حلتها الجديدة التي تتناول على وجه الخصوص الأخبار الاقتصادية الوطنية والجهوية.

وفي نهاية اجتماع مجلس الإدارة، وافق الأعضاء بالإجماع على جميع القرارات المقدمة في هذا الاجتماع وهنؤوا المركز على جودة التقرير المقدم ووفرة الإنجازات التي تتماشى مع الرؤية الجديدة لـلمركز في صيغته الجديدة .

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