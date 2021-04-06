اعمارة يؤكد أن نسبة إنجاز الأشغال بالطريق السريع تيزنيت- الداخلة
الطريق السريع "تيزنيت - الداخلة"

اعمارة يعلن نسبة إنجاز الأشغال بالطريق السريع تيزنيت- الداخلة

منذ ساعتين
0
هبة بريس ـ الرباط

اكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بتزنيت، أن نسبة إنجاز الأشغال بالطريق السريع تيزنيت- الداخلة بلغت 43 في المائة.

وقال اعمارة، خلال زيارة تفقدية تندرج في إطار تتبع أشغال الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى تزنيت- الداخلة، إن هذا المشروع المهيكل، المتكون من ثلاثة أجزاء، يشمل إنجاز أشغال الطريق السريع تزنيت-العيون، وتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 العيون- الداخلة، وإنشاء 16 منشأة فنية.

وأوضح، في تصريح للصحافة، أن إنجاز الأشغال على مستوى الجزء الأول، المتعلق بالطريق السريع تزنيت- العيون، بلغ 46 في المائة، مشيرا إلى أنه سيتم، قبل نهاية السنة الجارية، إتمام إنجاز أزيد من 480 كلم.

وأضاف الوزير أنه في الوقت الذي تجاوزت فيه أشغال توسعة الطريق ما بين العيون والداخلة بنسبة تجاوزت 90 في المائة، فإن نسبة إنجاز أشغال المنشآت الفنية بلغت 13 في المائة، مشيرا إلى أن أشغال إنجاز هذه المنشآت سيعرف وثيرة أسرع خلال السنة الحالية.

وذكر اعمارة أنه مع بداية ماي المقبل، سيتم إطلاق طلب عروض يتعلق بإنجاز المنشأة الفنية التي ستقام على الطريق المداري للعيون، مشيرا إلى أن هذه “القنطرة”، التي سيتم إنجازها بجمالية تليق بمدينة العيون، والتي سيصل طولها إلى 1650 متر، ستكون هي الأكبر على الصعيد الوطني.

وخلص اعمارة إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يمتد على مسافة 1055 كيلومتر بتكلفة مالية تصل إلى 10 ملايير درهم، يعد رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة وباقي القارة الإفريقية.

ويندرج انجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة في اطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس بمدينة العيون، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.

ويروم هذا المشروع توفير محور طرقي بمواصفات دولية وجودة عالية، وتحسين خدمات اللوجيستيك للمسافرين والبضائع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التكامل الإقتصادي بين الأقاليم الجنوبية وأقاليم وعمالات جهة سوس ماسة.

ويهدف المشروع إلى تشييد محور طرقي بمواصفات تقنية جيدة بين جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى أهم مدن الجنوب ، وتحسين السلامة الطرقية، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب عبر تحسين ربطها بمراكز الإنتاج والتوزيع الوطنية الكبرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : قضية الطلبة المطرودين تسائل أمزازي بالبرلمان

اكادير : قضية الطلبة المطرودين تسائل أمزازي بالبرلمان

منذ 52 دقيقة
Photo of إثر وعكة صحية..العثماني” يفصح عن وضعه الصحي ويشكر الملك

إثر وعكة صحية..العثماني” يفصح عن وضعه الصحي ويشكر الملك

منذ ساعة واحدة
Photo of الناظور ..بوشارب توقع اتفاقيات للتأهيل الحضري على مستوى الإقليم

الناظور ..بوشارب توقع اتفاقيات للتأهيل الحضري على مستوى الإقليم

منذ ساعتين
Photo of هذا ما تدارسه المركز الجهوي للإستثمار بجهة فاس مكناس

هذا ما تدارسه المركز الجهوي للإستثمار بجهة فاس مكناس

منذ ساعتين
Photo of محكمة النقض تحيل ملفا شائكا على استئنافية خرببكة

محكمة النقض تحيل ملفا شائكا على استئنافية خرببكة

منذ 3 ساعات
Photo of ” جودة الخبز “.. مطالب بحماية صحة المغاربة برمضان

” جودة الخبز “.. مطالب بحماية صحة المغاربة برمضان

منذ 3 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 546 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 546 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 8 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 8 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل696 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل696 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 5 ساعات
Photo of رغم المنع .. “أساتذة التعاقد” يصعدون وينزلون للاحتجاج بشوارع الرباط

رغم المنع .. “أساتذة التعاقد” يصعدون وينزلون للاحتجاج بشوارع…

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق