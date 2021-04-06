التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وكولومبيا
في الصورة ناصر بوريطة

التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وكولومبيا

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

وقعت المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتين ثنائيتين ومذكرتي تفاهم، خلال اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية، عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته الكولومبية السيدة كلوديا بلوم.

وتهدف الاتفاقية الأولى المتعلقة بالخدمات الجوية، والتي وقعها بوريطة وبلوم، إلى تنظيم الفتح التدريجي المتبادل للأسواق الجوية للمملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، وتتضمن مقتضيات تتعلق بمنح حقوق المرور، وتصاريح الاستغلال لشركات النقل الجوي، والضرائب والرسوم الجمركية، والتمثيلية التجارية للشركات، والتعريفات وتحويلات الإيرادات.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بحذف تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل بالنسبة للمواطنين المغاربة والكولومبيين الحاملين لجواز سفر عادي، وتهدف إلى إعفاء مواطني البلدين الحاملين لجواز سفر عادي وجواز سفر دبلوماسي من متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة (90 يوما) في البلد الآخر.

من جهة أخرى، تم التوقيع بهذه المناسبة على مذكرتي تفاهم، من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين، وتهم الأولى التعاون في مجال مكافحة المخدرات بهدف النهوض بالتعاون في هذا المجال والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.

وبخصوص مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إقامة علاقة تعاون بين وكالة التعاون الدولي المغربية والوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي، في إطار التعاون جنوب-جنوب، من خلال إطلاق مبادرات للتعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي والفني، وتشجيع تبادل التجارب والتدبير وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الأولوية التي حددها الطرفان. ووقع على مذكرة التفاهم هاته، مديرا الوكالتين، السيد محمد مثقال والسيدة أنجيلا أوسبينا دي نيكولس.

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تعليق واحد

  1. باي باي بوزرزور. كم تغنى البوزرزور بهذه الدولة ضد المغرب و معه أسياده كابرانات المرادية.

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