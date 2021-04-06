وهبي يلتقي بالغنوشي لبحث سبل التعاون
وهبي يلتقي بالغنوشي

وهبي يلتقي بالغنوشي لبحث سبل تحقيق طموح الشعب المغاربي

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

احتضن قصر «باردو» صباح يومه الثلاثاء 06 أبريل لقاءا جمع وفد حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الامين العام عبد اللطيف وهبي، و راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، حيث تم التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين المغربي والتونسي، والحرص المشترك على تطويرها وتثمينها.

وقد شدد الجانبين خلال هذا اللقاء، الذي ياتي في أطار برنامج المهمة الحزبية التي يقوم بها وفد «البام» إلى دولة تونس الشقيقة، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق طموح الشعب المغاربي وحلمه في بناء مغرب عربي موحد طال انتظاره من قبل شعوب المنطقة، كما تباحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تلك المرتبطة بإدارة الخلافات ومعالجة الأزمات السياسية وتقوية العملية الديمقراطية بالبلدين.

هذا وقد حضر اللقاء عن الجانب المغربي، ارشيد العبدي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والسيد عادل بركات، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، والسيدة زهور الوهابي، برلمانية في فريق الحزب بالغرفة الأولى، وعن الجانب التونسي السيدة سماح دمق، رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والسيد الصحبي عتيق، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية تونس المغرب.

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