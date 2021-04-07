صورة تعبيرية

9 قتلى و2166 جريح .. حصيلة حرب الطرق بالمدم خلال أسبوع

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 2166 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 1598 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 مارس إلى 4 أبريل 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و410 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و668 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و742 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و214 ألفا درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4333 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7235 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 100 مركبة.

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